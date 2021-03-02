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Общество

У кинотеатра «Победа» в Волгограде появится летняя терраса

Открытую площадку во внутреннем дворике восстановят по архивным чертежам
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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При разработке проекта террасы учтут исторический облик внутреннего дворика кинотеатра «Победа».

При разработке проекта террасы учтут исторический облик внутреннего дворика кинотеатра «Победа».

Фото: Юлия Данильченко

У здания бывшего кинотеатра «Победа» в Волгограде, которое сейчас переделывают в Дом детства, появится летняя терраса с балюстрадой. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации региона. Говорят, техническое задание на разработку проектно-сметной документации для террасы уже готово. А в региональном комитете культуры уточняют, что это будет не современная пристройка, а восстановленная по архивным чертежам.

- При разработке проекта реконструкции учтут исторический облик внутреннего дворика кинотеатра, - отмечают чиновники.

Напомним, что в 2018-м губернатор области Андрей Бочаров заявил, что рядом с Домом детства, в который перестраивают здание кинотеатра «Победы», не будет никаких пивнушек и баров. В январе 2021-го поручил проработать вопрос благоустройства территории вокруг здания. Так родилась идея летней террасы. Параллельно архитекторы разрабатывают проект реконструкции Комсомольского сада и детского парка. А в самом здании идут демонтажные работы.

- Все подготовительные работы в здании уже завершены. В этом году строители должны обновить крышу и приступить к монтажу инженерных систем и внутренней отделке помещений, - сообщили в комитете по строительству Волгоградской области.

Напомним, уже в 2023 году в это здание планируют перевести театр кукол. В Доме детства оборудуют три зала: основной на 240 мест, вспомогательный для репетиций на 80 мест и многофункциональный - на 100 мест. Все помещения оснастят современным звуковым и световым оборудованием.