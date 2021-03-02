Вину не признал: директора подрядной фирмы осудили за взрыв на барже в Волжском

Директор подрядной фирмы стал вторым осужденным в деле о взрыве газа на барже Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волжский городской суд вынес приговор по уголовному делу о взрыве газа на барже. Виновным признали директора ООО «Бриз» Юрия Киселева. Как сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, в июле 2018 года подрядная фирма делала ремонт на несамоходной барже «3109-НП Техно» на территории «АО «Волжского судостроительно-ремонтного завода». Юрий Киселев был обязан контролировать выполнение должностных обязанностей сотрудников и обеспечивать безопасность работ. Однако этого он не делал, что привело к ЧП. Работники ООО «Бриз» нарушили Правила по охране труда, произошла утечка пропана и взрыв бытового газа в балластном отсеке баржи. Погибли 3 сотрудника «Волжского судостроительно-ремонтного завода».

На суде Юрий Киселев вину не признал. Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Добавим, в прошлом году за ЧП на барже также осудили Станислава Королева, который был ответственным за проведение ремонтных работ. Он также получил 2 года в колонии-поселения.