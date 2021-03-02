Снег с дождем, ураганы и метели: какая погода будет в Волгограде 3 марта

В ближайшие сутки в регионе ожидаются снег и метели Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Весна не спешит пока хозяйничать в Волгограде и области. Наверное, ждет Масленицу, которая наступит только на следующей неделе. Погода пока холодная. Не покидают регион и зимние осадки. 3 марта будет облачно с прояснениями. В Волгограде и области ночью и утром пойдет мокрый снег и снег с дождем. В отдельных районах небольшие и умеренные осадки продолжатся и завтра днем. Так что водителям пока не стоит спешить переобувать свои автомобили в летнюю резину. Зима пока остается. Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, местами в регионе ожидаются метели. Ветер будет дуть с запада с порывами до 18 метров в секунду.

Ночью и завтра днем в Волгоградской области температура воздуха будет от +2 до -3 градусов. В ночные часы местами подморозит до -8, а в течение среды по северу региона столбики термометров не поднимутся выше -5.

В Волгограде ближайшей ночью от 0 до -2 градусов, завтра днем 1-3 со знаком «плюс».

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