В Волжском мужчину отправили в колонию за поклеп на приставов

42-летний житель Волжского Евгений Паршин хотел отомстить приставам за супругу, которую те принудили поехать с ними в отдел, и обвинил их в избиении. А в итоге за решетку отправили его самого. Суд приговорил его к 2 годам колонии.

В июне 2020-го судебные приставы нагрянули домой к Паршиным. Супруга обвиняемого долгое время не являлась по вызовам, и правоохранители пришли за ней сами. Мужчину так возмутил этот факт, что после ухода приставов он отправился в полицию, где заявил, что сотрудники ОУПДС Волжского ГО СП № 1 УФССП его избили. Даже «липовую» медсправку предоставил о наличии у него телесных повреждений. Однако, в ходе разбирательства выяснилось, что справка поддельная, и Паршина никто и пальцем не трогал.

- После Паршин признал, что оклеветал приставов. Что никаких угроз ему не высказывали, наоборот, при общении были вежливы и корректны. За ложный донос на волжанина и завели уголовное дело. А так, как на тот момент он еще не отбыл условное наказание по предыдущему приговору, суд отправил его в колонию общего режима на 2 года и 1 месяц. Защита попыталась обжаловать вердикт, посчитал его слишком суровым, но суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, а жалобу – без удовлетворения, - сообщают «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.