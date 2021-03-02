С 5 марта в Волгограде начнет ходить теплоход на Культбазу

Фото администрации Волгограда.

Уже с 5 марта в Волгограде откроется сезон весенней навигации. Первыми на маршрут выйдут теплоходы, которые курсируют из Волгограда на Культбазу. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в администрации города.

Пока теплоход будет ходить 4 дня в неделю: в среду, пятницу, субботу и воскресенье. От Речного вокзала Волгограда он будет отправляться в 08.15 и в 15.30. В обратном направлении – с Культбазы - в 9.30 и в 16.40.

По пути следования этот «речной трамвайчик» будет делать остановку в пункте «Щучий проран».

Актуальное расписание можно найти на сайте ООО «Пассажирский порт Волгограда»

- По маршруту будет курсировать теплоход ОМ-153 с закрытой палубой. Он вмещает до 300 человек, - уточняют в мэрии. - По мере увеличения пассажиропотока количество рейсов также будет увеличиваться.

Также продолжает работу круглогодичный речной маршрут «Руднева – Сарпинский». Теплоход ОМ-152 (подготовленный к работе в зимних условиях) совершает ежедневно 5 рейсов в обоих направлениях.

Напомним, что маски и перчатки в общественном транспорте (в том числе и на теплоходах) - обязательны, и социальные проездные пока в Волгоградской области не действуют.