Под Волгоградом браконьеру грозит 2 года тюрьмы за добычу краснокнижных птиц

Житель Ленинского района Волгоградской области может получить два года тюрьмы за незаконную охоту на краснокнижных птиц. На браконьера уже завели уголовное дело по статье, согласно которой мужчина нанес непоправимый ущерб природе. Инцидент произошел в сентябре 2020 года.

- Мужчина осуществил незаконную охоту на двух стрепетов, которые занесены в Красную книгу. Сумма причиненного природным ресурсам ущерба превысила 100 тысяч рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Полицейские собрали достаточно доказательств вины браконьера, да и сам он признался в содеянном. Более того, еще до судебных разбирательств добровольно возместил нанесенный ущерб. Однако уголовное дело передали в прокуратуру, которая направила обвинительное заключение служителю Фемиды Ленинского района.