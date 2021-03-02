Депутат Морозов предложил застроить Горсад Волгограда фудкортами

Комсомольский сад, Сурский сквер и Детский парк будут обновлять, а деньги на дальнейшее содержание как раз дадут объекты общепита. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Депутат гордумы Волгограда Руслан Морозов (тот самый, что установил в Волгограде «пивные» остановки из коричневого пластика) предлагает заставить Горсад в центре города фудкортами. Говорит, за счет объектов общепита можно будет содержать территорию парка. Эту идею он озвучил министру финансов России Антону Силуанову, который является наставником конкурса «Лидеры России», а Руслан Морозов, как известно, вошел в число победителей этого престижного конкурса в 2020 году.

Волгоградский депутат представил наставнику проект преобразования Горсада. Рассказал о планах по обновлению Сурского сквера, Комсомольского сада и Детского парка.

- Регионам выделяются средства из федеральной казны на благоустройство парков и скверов, но вот дальнейшее их обслуживание ложится на местные бюджеты, и со временем эти территории увядают. Я предложил выработать механизм, при котором обновленная территория могла бы сама себя содержать, аккумулировать средства для модернизации, ремонта (в случае его необходимости), а в перспективе – выйти на самоокупаемость, – поясняет Морозов.

Новшество заключается в том, чтобы разместить в Горсаду фудкорты и аттракционы.

- Это создаст более сотни новых рабочих мест, позволит получить дополнительные доходы в бюджет Волгограда и направить их на содержание преобразованного участка, - говорит депутат.

Силуанов со своей стороны помог подключить специалистов ВЭБ.РФ к созданию дорожной карты проекта – обоснованию экономической привлекательности такого универсального продукта. Не исключают, что, если проект станет удачным, его практику могут распространить и на другие регионы России.