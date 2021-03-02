Автомобили в кювете, люди в больнице: в Волгоградской области «Mercedes» влетел в «Москвич»

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Калачевском районе Волгоградской области сегодня, 2 марта. На трассе «Волгоград - Каменск-Шахтинский» иномарка на всей скорости влетела в отечественную легковушку. В 12.30 внедорожник «Mercedes-Benz GLE» выехал на встречную полосу. В этот момент впереди автомобиль «Москвич 2141» делал поворот налево. В итоге немецкая машина на полном ходу влетела в отечественную. От удара и «Mercedes», и «Москвич» оказались в кювете. Внедорожник и вовсе оказался на крыше.

В результате аварии пострадали оба водителя. Кареты скорой помощи увезли их в больницу. На месте происшествия работают наряды ДПС. Инспекторы ГИБДД устанавливают точное количество пострадавших, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.