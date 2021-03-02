Под Волгоградом гастарбайтер растлевал маленьких детей своей сожительницы

Извращенца задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из хуторов Фроловского района Волгоградской области задержали 53-летнего гастарбайтера из Таджикистана, которого подозревают в сексуальном насилии над детьми 9 и 10 лет. Об этом «КП-Волгоград» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Мигрант некоторое время находился на территории России без разрешительных документов, перебивался случайным заработком. Его услугами пользовались и селяне. Однажды к нему обратилась местная жительница, воспитывавшая двух детей. Со временем гастарбайтер и вовсе перебрался к женщине в качестве сожителя. Тогда и начался кошмар: извращенец подбирал момент, когда мать уходила на работу, и приставал к несовершеннолетним.

Дети были напуганы и молчали о том, что творится дома, стали замкнутыми. Это заметила одна из учительниц. Она стала расспрашивать школьников, а после их признания обратилась в правоохранительные органы. Мужчина задержан.