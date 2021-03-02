Внимание, тревога: в Волгограде протестируют системы оповещения

В Волгограде прозвучат учебные сигналы «Внимание всем», «Воздушная тревога» и «Отбой воздушной тревоги» Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Волгограде 3 марта прозвучат сигналы тревоги. Но переживать и бежать в бункеры не надо. С 10.00 до 11.00 пройдут испытания готовности к использованию автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Будут переданы учебные сигналы «Внимание всем», «Воздушная тревога» и «Отбой воздушной тревоги». В учениях задействованы радиотрансляционные сети проводного вещания и уличная громкоговорящая сеть, рассказали «КП-Волгоград» в администрации города. На улицах Волгограда задействуют около 200 источников звуковых и речевых сигналов.

В учениях сигналы тревог также будут передаваться по радиотрансляционным сетям проводного вещания и уличной громкоговорящей сети. Заработают, в том числе, электросирены. Передача информации пройдет и по радиостанциям проводного и FM-вещания, а также по телеканалам в пакете РТРС-1.

В комитете по обеспечению жизнедеятельности населения Волгоградской области подчеркивают, что все сигналы 3 марта будут учебными, мероприятия пройдут в плановом режиме.