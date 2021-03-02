Пожилой волжанин перечислил на «безопасный счет» мошенников больше миллиона

Аферисты продолжают обогащаться за счет жителей Волгоградской области: только 1 марта они заработали 2 миллиона рублей на обмане простых граждан. Все свои сбережения потерял 71-летний волжанин. Он поверил преступникам, которые убедили его перевести более миллиона рублей на «безопасные счета». Пенсионер так и поступил, в итоге остался ни с чем.

Еще на 800 тысяч рублей аферисты развели 75-летний мужчина из Волжского. Мошенница, представившись сотрудницей банка, попросила его помочь в придуманном ею расследовании, которое требовал перевода денег. Еще две волгоградки 40 и 46 лет потеряли 260 тысяч рублей.

- Помните, что сотрудники банка никогда в телефонном разговоре не требуют совершить какие-либо операции, и уже тем более не просят сообщить данные вашего счета, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

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