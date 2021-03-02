В облздраве рассказали, есть ли в Волгоградской области случаи «британского» штамма коронавируса

В регионе не выявили случаев "британского" ковида Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В начале января в России выявили первый случай «британского» коронавируса. Новую мутацию вируса завезли в страну из Англии, где он и был впервые обнаружен. Штамм SARS-CoV-2 отличается от COVID-19 тем, что он намного заразнее. Поэтому быстрее распространяется. И не добрался ли мутировавший вирус до Волгоградской области? Этот вопрос на брифинге оперативного штаба задали заместителю председателю комитета здравоохранения региона Елене Красновой. Она отметила, что такие исследования проводятся.

- Те больные, которые госпитализируются с нехарактерными симптомами коронавируса, обследуются. Пробы таких пациентов отправляются для генетического исследования в научно-исследовательский институт Роспотребнадзора для изучения генной структуры вируса. Подозрение вызывают любые нетипичные случаи, а также пациенты с тяжелой формой заболевания, - отметила зампредседателя облздрава.

По словам Елены Красновой, в Волгоградской области следят за пациентами, которые вернулись из заграницы и в течение двух недель подхватили ковид. Однако случаев так называемого «британского» штамма коронавируса в регионе еще не выявили.

- Пока сообщений от ученых мы не получали, что среди жители Волгоградской области выявлен такой штамм.