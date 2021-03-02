Число вакцинированных от коронавируса в Волгограде и области на 2 марта: более 20 тысяч полностью привиты

Число вакцинированных растет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 20 тысяч волгоградцев полностью привились от COVID-19 вакциной «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») и «ЭпиВакКороной». Очереди в прививочных центрах (их 57 на всю область) приличные: желающих много, особенно среди горожан, а препарат привозят в ограниченном количестве. Как пояснили ситуацию в облаздраве на брифинге 2 марта, причина в том, что вакцина поступает траншами.

В частности это зависит от уровня заболеваемости: то есть на тот регион, где он выше, выделят больше доз. Это объясняет, почему многие волгоградцы ждут заветного звонка из прививочного центра неделями.

- Всего поступило 60121 комплектов вакцины. Завершена вакцинация 20864 человек, 50 тысяч имеют первую вакцинацию. Преимущественно прививаются люди старше 60 лет – их более 53%, - рассказала зампред облздрава Елена Краснова. – Отмечается активность населения. 83% поступившей вакцины уже израсходовано.

Помимо пенсионеров в первую очередь вакцину получают люди определенных профессий: врачи, сотрудники социальной сферы, МФЦ, педагоги. Это помогает сдерживать эпидемиологический процесс. Добавим, что всего запланировано привить 60% населения региона. Процедура проводится бесплатно и на добровольной основе.