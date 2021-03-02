Волгоградцы могут 4 месяца ездить в общественном транспорте со скидкой

Скидка будет действовать на все трамваи, троллейбусы и автобусы. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Приятный сюрприз для жителей и гостей Волгограда - с 1 марта до 30 июня 2021 года в городском общественном транспорте они могут платить за проезд не 25 рублей, а всего 19. Но воспользоваться такой акцией и сэкономить смогут только те, кто решит расплатиться за билет бесконтактной картой «Мир» любого банка.

- Сэкономить на проезде жители и гости города могут в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт, - сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

С карты 19 рублей с учетом скидки спишется автоматически во всех трамваях и троллейбусах МУП «Метроэлектротранс», а также в автобусах ПАТП-7 и ООО «ВАП». Достаточно просто приложить карту к валидатору. А вот на городских и пригородных маршрутках таким способом сэкономить на проезде не получится.

Кстати, многие волгоградцы, которые в первый день весны неожиданно для себя заплатили за проезд 19 рублей вместо 25, сначала подумали, что это ошибка. Другие решили, что вдруг троллейбус подешевел. Но в итоге все оказались довольны: мелочь, а приятно.