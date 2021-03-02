Под Волгоградом «Покупочка» заплатит 50 тысяч рублей за продавщицу без маски и перчаток

Решение вынес суд первой инстанции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Магазин «Покупочка» по улице Мира в Михайловке выплатит 50 тысяч рублей за то, что одна из продавщиц во время рабочего процесса забыла надеть маску и перчатки. Такое решение принял Михайловский районный суд. Установлено, что инцидент произошел 11 декабря прошлого года.

- В нарушение правил поведения, установленных постановлением Губернатора Волгоградской области, ООО «Тамерлан» не обеспечило контроль за использованием персоналом средств индивидуальной защиты, - рассказали «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-службе облсудов.

Организацию оштрафовали по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Кстати, по этой же статье регулярно привлекают тех, кто появляется в общественных местах без масок и перчаток. 1 марта в ходе рейдов поймали 79 нарушителей - как обычных волгоградцев, так и юридических лиц.

Добавим, в отношении «Покупочки» постановление не вступило в законную силу, владелец сети магазинов может его обжаловать.