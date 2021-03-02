Маршрутка №70а будет ходить до аэропорта Волгограда

Маршрутка теперь будет ходить до аэропорта. Фото: Александр КУЛИКОВ

В аэропорт Волгограда теперь можно будет доехать на маршрутке №70а, причем из Красноармейского района – без пересадок. С 9 марта 2021 года протяженность вспомогательного маршрута продлили, новым конечным пунктом вместо оптового рынка станет Аэропорт. Работать на линии будут 30 маршруток №70а, так что интервал движения будет небольшим.

- Микроавтобусы после остановки «Оптовый рынок» в Дзержинском районе продолжат движение по шоссе Авиаторов в сторону поселков Гумрак и Аэропорт до конечной у Международного аэропорта «Волгоград», - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Городские власти отмечают, что именно запросы жителей поселков Аэропорт и Гумрак стали причиной, по которой поменяли маршрут направления №70а. Волгоградцы жаловались, что автобуса №6 «Железнодорожный вокзал – Аэропорт» не дождешься.