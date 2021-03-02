Чудом выжил: под Волгоградом «Лада» на полной скорости сбила стоящего на обочине мужчину

Водитель и пешеход попали в больницу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП произошло 1 марта после семи часов вечера в Михайловском районе Волгоградской области: невнимательный автомобилист наехал на 41-летнего мужчину на трассе Р-22 «Каспий». Известно, что пешеход в момент происшествия находился на обочине, но на его одежде не было светоотражающих элементов.

Сам водитель за рулем «Лады Гранты» ехал со стороны Москвы в стороны Волгограда. На 780-ом километре и случилась беда: из-за плохой видимости мужчина сбил пешехода. Тот чудом остался жив. У «Лады» после столкновения снесло капот, разбилось лобовое стекло, а тормозной путь составил несколько метров.

- В результате ДТП пешеход и водитель автомашины «Лада» с травмами госпитализированы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Па данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.