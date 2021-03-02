С бульвара на проспекте Жукова вывезли старые фонари и скамейки

Осенью на проспекте Жукова должны высадить новые деревья. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Несмотря на еще совсем не весеннюю погоду на бульварной зоне вдоль проспекта Жукова от улицы Хорошева до Самарского разъезда в Дзержинском районе Волгограда вовсю идут работы по благоустройству. После вырубки деревьев здесь стартовал демонтаж старых лавочек и опор освещения.

- В ходе реконструкции территории в числе прочего здесь установят новую парковую мебель и построят современную систему освещения, - пояснили «КП-Волгоград» в мэрии.

Когда температура на улице уйдет в стабильный плюс, подрядчик начнет ломать старый тротуар. Завершить все работы и преобразить эту часть проспекта должны этой осенью. На проспекте Жукова смонтируют новые сети освещения и двухкилометровую систему автополива, сделают новые пешеходные дорожки, поставят новые скамейки и урны. Камеры уличного видеонаблюдения помогут следить за порядком.

На месте оставшихся от старых деревьев пеньков высадят 400 молодых саженцев - ели, сосны, можжевельник, туи, катальпы, клены. Нижний ярус украсят 3300 кустарников и новый газон. На финише установят арт-объекты: кованые скамью примирения, автомобиль, велосипеды, арку в виде сердца, а также лавочку в виде фортепиано. У загса появятся ротонда и большие свадебные кольца для свадебных фотосессий.