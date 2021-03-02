Волгоградцы потратили на контрафактный алкоголь 14 миллионов рублей

Полицейские поймали бизнесменов, которые закупали некачественный алкоголь. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

14 миллионов рублей заплатили волгоградца за контрафактное пиво, которое продавали в розничных магазинах города-героя. А закупали некачественный алкоголь два коммерсанта – учредитель и директор. Они закупали крупные партии немаркированного товара в другом регионе по низкой цене, делали накрутку и прилично зарабатывали на покупателях. Однако сотрудники областного Главка пресекли незаконную деятельность. Обыскали офис, магазины, склады.

- Изъято свыше 52 тысяч литров пивоваренной продукции без маркировки и нанесения сведений о производителе, составе и других характеристиках товара. Также обнаружены документация и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, - сообщила «КП-Волгоград» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело. Пока идет следствие, полицейские выясняют все обстоятельства преступления, им запрещено покидать регион.