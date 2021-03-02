В Дзержинском районе Волгограда снесут 16 гаражей

Снести гаражи должны на улицах Полоненко и Землячки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде жителям Дзержинского района приказали снести 16 гаражей. Их признали самовольно установленными нестационарными объектами. Они находятся на улицах Полоненко и Землячки. Постановление приняла администрация Дзержинского района города 26 февраля во время профильной комиссии. В опубликованном на сайте мэрии документе сообщается, что собственникам гаражей предложили за свой счет провести добровольный демонтаж в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения. Если волгоградцы этого не сделают, то муниципальное учреждение «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» без предупреждения самостоятельно займутся сносом объектов.

Самостоятельно установленными нестационарными объектами власти признали 2 кирпичных и 13 металлических гаража у дома №9 на улице Полоненко, а также один металлический гараж на улице Землячки рядом с девятиэтажкой №26.