Под Волгоградом в СНТ сгорела дача: пострадала женщина

Под Волгоградом загорелась дача. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

57-летняя жительница Волжского получила ожоги в результате пожара, который случился 1 марта около десяти утра в ее дачном домике на Пятой улице в СНТ «Агава». Огонь охватил кровлю, затем перебросился на хозяйственную постройку площадью более сорока квадратных метров. Очевидцы вызвали спасателей в 10:13 часов.

- Пожарные расчеты 13-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 10:35 часов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

К счастью, дачницу удалось вовремя вывести из помещения. Как выяснили эксперты пожарной лаборатории, причиной возгорания стало короткое замыкание проводки, которая находилась под навесом. Отметим, что в первый день весны спасатели выезжали на четыре серьезных происшествия. В Нехаевском районе под завалами рухнувшей крыши нашли тела трех погибших.