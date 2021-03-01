В Волгоградской области число самозанятых превысило 25 тысяч

Волгоградцы, которые работают сами на себя, оценили преимущества регистрации в качестве самозанятых. И буквально за несколько месяцев текущего года их численность в регионе увеличилась на 20% (по сравнению с декабрем 2020-го). И на данный момент в Волгоградской области числится уже 25,2 тысячи самозанятых. Такие цифры «КП-Волгоград» предоставили в комитете экономической политики и развития Волгоградской области.

- Больше всего среди зарегистрированных самозанятых тех, кто занимается перевозкой грувов и пассажиров, репетиторов, а также фотографов и тех, кто реализует себя в сфере красоты и здоровья, - рассказывают в администрации Волгограда.

Надо сказать, что самозанятым предоставляется ряд преференций. Например, они могут получить микрозайм в сумме 100-500 тысяч рублей на срок до 2 лет с процентной ставкой от 2,125 % до 4,25% годовых. А теперь они получили возможность использовать инструменты господдержки, ранее доступные только представителям МСП.