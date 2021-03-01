В школе под Волгоградом детей едва не накормили прошлогодними сосисками

С тех пор, как заработала система «Меркурий» сотрудники Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия отслеживают все контракты, дабы не допустить на рынок просроченную или запрещенную продукцию. Именно так они предотвратили попадание в школьную столовую просроченных сосисок, которыми, не дай Бог, могли накормить детей. Об этом «КП-Волгоград» узнала из сообщения регионального управления.

- 20 января ООО «Медведица» (Волгоградская область) офрмила документы на поставку в Глазуновскую среднюю школу Кумылженского района мясных полуфабрикатов (сосисок). При этом срок годности товара истек еще 30 декабря 2020 года, - гласит сообщение управления Россельхознадзора.

Благо, что нарушение выявили вовремя. Предпринимателя уже наказали. Как следует из пресс-релиза регионального управления, компании ООО «Медведица» (Волгоградская область) приостановили регистрация во ФГИС «Меркурий».

- В адрес уполномоченных лиц хозяйствующих субъектов направили предупреждение о выявленном нарушении, - отмечается в сообщении Россельхознадзора.