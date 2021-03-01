Волгоградский суд отказался рассматривать дело о времени

Борьба за время в Волгограде не утихает, и теперь она идет в судах. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сегодня, 1 марта 2021, в Центральном райсуде Волгограда должны были рассматривать очередной иск сторонников волгоградского времени, пытающихся оспорить решение о возврате региона в московский часовой пояс. Но судья на первой же минуте заседания заявила о прекращении производства «в связи с отсутствием нарушений чьих-либо прав». Это уже третье поражение в судах борцов за местное время.

- Все эти решения судов будем обжаловать. Все три. Дойдем вплоть до Верховного Суда, если потребуется! – заявил юрист, представляющий интересы сторонников волгоградского времени, Алексей Севастьянов. - В марте 16 поданных мною в областной суд частных жалоб отправятся на рассмотрение в Сочи. Так что еще поборемся!

Напомним, с 27 декабря 2020 года Волгоградская область опять вернулась с местного (мск+1) к московскому времени. Инициаторами возврата стали депутаты облдумы, мотивировали тем, что так решили волгоградцы и приложили данные опроса, проведенного в июне 2020 года. Госдума поддержала волгоградских коллег, но с переводом стрелок согласились не все волгоградцы. Жаркие споры переросли в судебные разбирательства. Они требуют признать недействительными результаты опроса. Считают, что данные были искажены и требуют протоколы.

- Если нам не предоставят затребованные протоколы, буду расценивать это как попытку скрыть масштабную фальсификацию организованной на территории нашего региона спецоперации по принудительному переводу Волгоградской области во вторую часовую зону с использованием мнения населения в качестве легитимного прикрытия, - настроен на борьбу Алексей Севастьянов. – Кстати, нам не дали ознакомиться и с «многочисленными обращениями» волгоградцев и предпринимателей, которые, якобы, требовали вернуться в московскую часовую зону. Так были ли обращения по данному вопросу?