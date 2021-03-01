Волгоградские полицейские задержали ростовского лжебанкира, воровавшего деньги с карт

Парню, который занимался кибермошенничеством, всего 21 год. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В последнее время мошенники, которые под видом банкиров убеждают людей переводить деньги со своих карт на их счета, очень активизировались. Но поймать их – задача не из легких. Однако, волгоградским полицейским удалось вычислить двух таких лжебанкиров. Одного из них – жителя Камышина – задержали в 2020-м, а сегодня поймали и его сообщника – 21-летнего жителя Ростовской области.

Началось все с расследования кражи денег у 54-летней жительницы Камышина. Летом 2020-го женщина перевела аферисту, который представился сотрудником службы безопасности банка, 37 тысяч рублей. В июле оперативники ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из Камышина задержали 22-летнего местного жителя, причастного к преступлению.

- Оперативники установили, что похищенные деньги аферист обналичивал через электронные кошельки и банковские счета. В ходе обысков у него изъяли мобильные телефоны и банковские карты. Завели уголовное дело, в рамках расследования которого вышли и на второго подозреваемого - жителя Ростовской области. По версии полицейских, именно он осуществлял звонки на телефоны граждан. Подозреваемый сознался в содеянном и сейчас находится под стражей, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Сейчас полицейские ищут других соучастников-лжебанкиров.

- Фигурантов проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений, в том числе совершенных на территории других регионов страны, - уточняют в региональном Главке.