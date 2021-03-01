Волгоградский «Ротор» в Турции получил звонкую пощечину от казахов

Фото: СК "Ротор"

К первому домашнему матчу 2021 года волгоградский «Ротор» предпочел готовится в Турции. Видимо, футболистам и тренерам понравилось быть на теплом берегу Средиземного моря, а не в Волгограде, где весной еще не запахло. Из Саранска, где сине-голубые одолели «Тамбов», команда вернулась в Белек. А сегодня, 1 марта, «Ротор» провел контрольный матч против казахстанского «Ордабасы». Результат его не порадовал.

В стартовом составе волгоградцев на товарищескую игру вышли три футболиста, которые с первых минут выступали против «Тамбова». Это Азат Байрыев, Сергей Серченков и Андрес Понсе. Также в старте на матч с «Ордабасы» появились Игорь Обухов, Владимир Медведь, Соломон Кверквелия, Данил Степанов, Илья Жигулев, Иван Маевский, Гиорги Арабидзе и залечивший травму Джовино Фламарион. Уже на 8-й минуте мяч влетел в ворота «Ротора» после длинного заброса команды, которая в сезоне-2020 заняла 5-е место в чемпионате Казахстана. Защитники сине-голубых не успели за убежавшим за их спины соперником, который расстрелял в упор Обухова. А под занавес первого тайма «Ордабасы» забил еще. Причем гол получился как под копирку с первым: заброс из глубины поля к воротам волгоградцев, защитники и вратарь остаются не удел.

В перерыве у сине-голубых произошел ряд замен. На поле вышли Никита Репин, Олег Кожемякин, Дмитрий Шомко, Николай Кипиани, Олег Алейник и Камиль Муллин. А по ходу второго тайма появились Евгений Песегов и Зурико Давиташвили. Только изменения не повлияли положительно на игру волгоградцев. На 72-й минуте они в простой ситуации ошиблись на своей половине поля, как «Тамбов» во встрече с ними перед вторым пропущенным мячом. Футболисты из Казахстана нанесли несколько ударов по владениям Репина, который героически спасал команду. Но партнеры не пришли к нему на помощь, а «Ордабасы» все-таки затолкал мяч в сетку. 0:3 - сделает ли волгоградский клуб выводы после такого поражения перед официальным матчем премьер-лиги?

«Ротор» в Турции пробудет до 4 марта и вернется в Волгоград. 6-го числа сине-голубые в 16.30 на «Волгоград Арене» примут «Химки» в рамках 21-го тура РПЛ.