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Музыкант из Волгограда обвинил Земфиру в плагиате

Певец Leo Luganskiy считает, что у него украли дизайн обложки музыкального альбома
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Обложка нового альбома Земфиры напоминает обложку сингла волгоградского музыканта от 2019 года.

Обложка нового альбома Земфиры напоминает обложку сингла волгоградского музыканта от 2019 года.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

На днях Земфира презентовала свой новый грейт альбом «Бодерлайн». Поклонники в восторге. Но сегодня музыкант из Волгограда (который в последние годы работает и выступает в США под псевдонимом Leo Luganskiy) вдруг недвусмысленно обвинил нашу рок-звезду в плагиате.

Нет, конечно же, Земфира не крала у волгоградца ни музыку, ни тем более песни. А вот обложка нового альбома Земфиры, действительно, схожа с той, что была сделана к презентации сингла Leo Luganskiy – «Brdrline», выпущенного еще в 2019 году.

«Рекламная пауза», - иронично подписал волгоградский музыкант фото, на котором сравнил две обложки (свою от 2019-го и новую Земфиры).

Скрин поста волгоградского певца Leo Luganskiy .

Скрин поста волгоградского певца Leo Luganskiy .

«Даже непонятно, как к этому отнестись: высшая форма признания или же банальный плагиат?», «Не украла, а одолжила идею», «Интересно, знает ли сама Земфира о существовании этого сингла или нет?» - пишут комментаторы.

Между тем, авторами обложки Земфиры указаны Дэмне Гвасалия и Даниил Лебедев.

Шоу-бизнес