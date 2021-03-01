На Волжской ГЭС готовятся к половодью-2021

В этом году обильные снегопады до Волгоградской области так и не добрались, и эксперты КаспНИРХ начали поговаривать о том, что 2021-й год может стать экстремально маловодным для регионов Нижней Волги. Но сегодня ситуация меняется и на Волжской ГЭС уже начали готовиться к половодью.

О том, каким будет половодье этой весной, говорить рановато. Все зависит от того, каким будет март. Но на Волжской ГЭМ, тем не менее, уже приступила к работе паводковая комиссия, которая должна обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию гидростанции в период пропуска «большой воды».

- За полтора месяца надо завершить все плановые ремонты основного и вспомогательного оборудования, а также проверить гидротехнические сооружения, здания, дренажные устройства, оборудование и системы оповещения населения, - говорят в пресс-службе Волжской ГЭС. – Сейчас проходят противоаварийные тренировки оперативного персонала, дополнительные инструктажи в сотрудниками, и формируются дежурные бригады.