Оперштаб: в Волгоградской области 780 человек умерли от коронавируса

За последние сутки скончались жители трех городов региона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смертность от коронавируса в Волгоградской области остается на одном уровне. К сожалению, ежедневно число жертв ковида становится больше. За всю пандемию скончались уже 780 пациентов, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. 1 марта подтвердились 6 смертей. Умерли 3 женщины и трое мужчин из Волгограда, Волжского и Михайловки. Они не смогли победить коронавирус и двустороннюю пневмонию. У них у всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Пожилые волгоградки 80 и 85 лет при первых симптомах недомогания обратились за медпомощью. Им назначили амбулаторное лечение, которое положительного результата не дало. Тогда пациенток отвезли в инфекционки Волжского. Но спасти их не удалось. Спустя 5 дней пошел в поликлинику 81-летний волжанин. Также сначала надеялся на самолечение и 71-летний житель Волжского. Госпитализация в стационары не помогла.

Сразу же обратилась в поликлинику 62-летняя жительница Михайловки. Но врачи отправили ее на амбулаторное лечение, которое довело состояние женщины до тяжелого. У нее кроме проблем с сердцем были заболевания эндокринной системы. Последовавшая помощь в ковидном госпитале была уже слишком поздно. 66-летний пенсионер из Михайловки несколько дней пытался побороть болезнь самостоятельно. Не сделать этого не удалось. Не спасли мужчину и в ЦРБ.