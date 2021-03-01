В Волгограде утвердили новых глав облкомприроды и госимущества

Фото Волгоградской облдумы.

Сегодня, 1 марта, на заседании президиума политсовета волгоградского отделения партии «Единая Россия» согласовали кандидатуры двух новых глав в комитеты администрации Волгоградской области. В частности, политики поддержали назначение Виктории Романовой на должность председателя областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. А Екатерину Кульгускину утвердили на должность председателя комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области.

Как отметили на заседании регионального политсовета «ЕР», эти женщины имеют большой опыт управленческой работы и обладают необходимыми знаниями для принятия эффективных и взвешенных решений.

Напомним, Виталий Сазонов, который ранее возглавлял облкомприроды, уволился 26 февраля. Говорят, по собственному желанию. Однако, в последние месяцы с деятельностью этого комитета связывают несколько громких коррупционных скандалов (один из которых разгорелся после выявленного воровства при ликвидации свалки в Среднеахтубинском районе).