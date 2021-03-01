В Волгоградской области за два года заменят почти две тысячи лифтов в многоэтажках

До конца 2022 года в Волгограде, Волжском и Камышине обновят 1931 лифт Фото: Алексей БУЛАТОВ

В течение двух лет в Волгоградской области в многоквартирных домах заменят почти две тысячи лифтов. А именно 1931 подъемник. Региональный оператор уже заключил договоры на проведение работ в 2021 и 2022 годах. Замена пройдет в многоэтажках Волгограда, Волжского и Камышина. Обновляется лифтовое оборудование, срок эксплуатации которого превысил все нормативы.

- Замена лифтов, отработавших более 25 лет, является важнейшей задачей, поставленной Правительством РФ перед субъектами страны, - рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области.

В 2021 году заменят 616 единиц лифтового оборудования в 167 многоквартирных домах в трех городах области. В 20 жилых зданиях уже заменили 7 подъемников. Также специалисты «Регионального фонда капремонта» заключили договоры на обновление 1315 лифтов в 390 высотках в 2022 году.