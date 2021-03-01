В Волгограде два коммерсанта обманули участника торгов на 150 тысяч рублей

Прокуратура Волгоградской области направила в суд Ворошиловского района города-героя уголовное дело в отношении двух коммерсантов: их обвинили в мошенничестве при продаже арестованного имущества. Установлено, что мужчины работали в фирме, которая заключила контракты с Росимуществом.

- В мае 2019 года директор одного из Волгоградских фондов решил принять участие в торгах и приобрести две выставленные на продажу квартиры, расположенные в областном центре и городе Волжском, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ КР по Волгоградской области.

Воспользовавшись этой ситуацией, коммерсанты предложили директору заплатить 150 тысяч рублей за стопроцентную победу в торгах. Хотя даже не планировали ничем помогать, деньги потратили на хорошую жизнь. Правда, теперь придется ответить по закону. Один из них в скором времени предстанет перед судом, а второй скрылся, но обвинение предъявили заочно. Его объявили в розыск.