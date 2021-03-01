Водителю, избившему монтировкой гаишника в Волгограде, грозит 10 лет колонии

Водитель старенькой иномарки избил сотрудника ДПС металлическим прутом. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Прокуратура Дзержинского района Волгограда утвердила обвинительное заключение 35-летнему Левону Оганесяну – водителю, который напал на гаишника и несколько раз ударил его металлическим прутом. Волгоградцу вменяют статью «применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением своих должностных обязанностей, в том числе опасного для жизни и здоровья». И грозит ему за это до 10 лет лишения свободы. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в областной прокуратуре.

Напомним, инцидент произошел 21 ноября 2020 года. В тот день сотрудники ДПС, дежурившие на улице Ангарской, заметили старенький BMW без госномеров и попытались остановить иномарку для проверки документов. Но водитель вместо того, чтобы остановиться, попытался сбежать. Его задержали у дома №9 по улице Голубинской. Разъяренный водитель выбежал из авто с железным прутом в руке и напал на полицейского. Он нанес гаишнику несколько ударов, в результате чего страж порядка получил сотрясение мозга и многочисленные гематомы. Второй инспектор, пытаясь остановить водителя, выстрелил из табельного оружия ему по ногам.

- Свою вину волгоградец признал частично. Прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей, - уточняют в волгоградской облпрокуратуре.