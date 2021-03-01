В Волгограде управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгограде управляющую компанию наказали серьезным штрафом. ООО «УК Жилищный стандарт» заплатит 250 тысяч рублей за множество нарушений, которые компания допускала при обслуживании жилого фонда. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации области, яркий пример – дом №41 в поселке Саши Чекалиной Кировского района. Инспекторы жилнадзора выявили огромный ряд нарушений во время проверки. На территории двора и в подвале валялся строительный мусор. Общедомовой трубопровод водоотведения был в протечках. Из-за этого жильцы дома жаловались на острых запах канализационных стоков. Управкомпания не предоставила во время проверки акты проведения дезинсекции и дератизации здания, а также документов, которые бы подтвердили пригодность к эксплуатации вентиляций.

За все нарушения возбудили административное дело и назначили штраф в 250 тысяч рублей. При этом ООО «УК Жилищный стандарт» наказывают далеко не в первый раз. В прошлом году Госжилнадзор возбудил 44 административных дела на эту компанию. Ей назначили штрафов на общую сумму в 6 миллионов рублей.