В Волгограде началось обновление фасада Дворца культуры Тракторозаводского района

В Волгограде начали обновлять фасад ДК Тракторозаводского района Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Дворец культуры Тракторозаводского района в Волгограде является объектом культурного наследия регионального значения. Однако долгие годы его вид оставлял желать лучшего. Обшарпанный фасад здания вряд ли радовал волгоградцев. Но в скором времени ДК преобразится. Проект по приведению в порядок внешнего облика прошел государственную экспертизу и получил одобрение специалистов в области охраны памятников истории и культуры, сообщили «КП-Волгоград» в мэрии. И подрядчик уже приступил к реставрации фасада. Рабочие сейчас меняют 96 оконных блоков, устанавливая их в соответствии с первоначальным обликом здания. При строительстве Дворца культуры со стороны главного входа окна были с рамами серого цвета, а на остальных фасадах - белого.

Также подрядчику предстоит обновить штукатурное покрытие ДК, восстановить приямки и гранитное крыльцо. На работы уйдут 32 миллиона рублей.

Напомним, ранее прошли работы по благоустройству территории в 17 тысяч квадратных метров вокруг Дворца культуры Тракторозаводского района. Вдоль здания со стороны улиц Жолудева и Шурухина появились новые аллеи с игровыми площадками, рабочие высадили более 400 деревьев и кустарников, реконструировали фонтан. На площади также появились 6 арт-фонарей ручной работы, изображающие музыкантов. Однако не все горожане оценили преображение. Вандалы сломали лавочки, спилили шлагбаум, украли деревья и изрисовали памятник.