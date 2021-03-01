20-летняя волгоградка с маленьким ребенком осталась без выплат по безработице

Жительница Волгограда, которая в 20 лет воспитывала маленького ребенка, по ошибке лишилась социальных выплат по безработице. Ее сняли с учета из-за якобы обмана – женщина представила в Центр занятости населения неверные сведения о регистрации. Ей пришлось обратиться в прокуратуру Краснооктябрьского района, чтобы доказать обратное.

- На момент обращения о предоставлении госуслуги содействия в поиске подходящей работы и получения пособия по безработице заявитель не располагала сведениями о снятии с регистрации, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурору удалось доказать, что молодую мамочку выписали без ее ведома, следовательно, никакого обмана не было. Сотрудник надзорного ведомства потребовал восстановить социальные выплаты и помочь с поиском работы. Центр занятости незамедлительно возобновил пособия со всеми доначислениями.