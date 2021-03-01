Фирменный поезд в столицу из Волгограда снова будет ходить каждый день

Из Волгограда фирменный поезд уходит в 15.51 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за пандемии коронавируса весной прошлого года сократилось число железнодорожного транспорта. Так поезд №1/2, курсирующий между Волгоградом и Москвой, стал ходить через день. Из нашего города он отправляется в путь по четным дням, из столицы – по нечетным. В марте поезд будет снова ходить по привычному ежедневному графику. Но временно. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги, для удовлетворения повышенного спроса на поездки между Волгоградом и Москвой в период с 19 марта по 20 апреля фирменный поезд № 1/2 Волгоград – Москва будет курсировать ежедневно.

С железнодорожного вокзала Волгоград-1 состав отправляется в 15.51, а на Павелецкий в Москве прибывает в 9.30. Из столицы поезд уходит в 13.46, а в городе на Волге он в 7.45.

Поезда №015 и №089 продолжают отправляться через день.