В Волгоградской области загорелся дом: под рухнувшей крышей погибли три человека

Три человека погибли в пожаре. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Трагедия произошла около восьми утра 1 марта селе Солонки Нехаевского района Волгоградской области: на улице Партизанской внезапно вспыхнул частный деревянный дом размером около семидесяти квадратов. Внутри находились жильцы, которые не успели выбежать наружу. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. На место приехали расчеты 81 пожарной части.

Пламя стремительно охватило весь дом, перекинулось на крышу. Пока сотрудники МЧС тушили огонь, кровля обрушилась. Под завалами оказались три человека. К сожалению, им не удалось выбраться.

- При разборе завалов обнаружены тела троих погибших. На место выехали специалисты испытательной пожарной лаборатории, которые установят причины пожара, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

По предварительной информации детей среди погибших нет. В СУ СКР по региону добавили, что по данному факту организована процессуальная проверка.