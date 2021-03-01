В Волгоградской области водитель погиб после падения с обрыва

После падения с обрыва в авто мужчина не выжил Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области накануне, 28 февраля, случилась страшная авария в Октябрьском районе. 39-летний водитель за рулем «Лады Приора» в хуторе Ильмень-Суворовский превысил скорость, отчего потерял контроль над автомобилем. В итоге машина оказалась на обрыве и рухнула вниз на берег Цимлянского водохранилища. От полученных травм водитель скончался на месте, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Шансов выжить у водителя не было. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Суровикинском районе вечером в воскресенье 25-летний парень, управляя «Nissan Skyline», на улице Шоссейной не выдержал дистанцию перед двигающейся впереди машиной. Иномарка влетела в «Ниву», за рулем которой был 38-летний мужчина. В результате ДТП травмы получил водитель «Nissan». Его увезли в больницу.

Добавим, по сводке МВД на дорогах Волгоградской области за минувшие сутки выявили 594 нарушений, инспекторы ГИБДД задержали 25 нетрезвых водителей.