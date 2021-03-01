Напал на спящего с топором: волгоградец жестоко расправился с астраханским фермером

20 февраля этого года в поселке Полдневном Камызякского района Астраханской области обнаружили тело главы КФХ. Его убили в вагоне-бытовке во время сна. Экспертиза показала, что травмы нанесли топором. Следователи опросили всех, кто работал на главу, выяснили, был ли у него с кем-то конфликт. Под подозрением оказался 30-летний рабочий из Волгоградской области. Оказалось, он не нашел общего языка с начальником и решил от него избавиться.

- Дождавшись момента, когда глава КФХ уснул, волгоградец схватил топор и нанес несколько ударов в область головы потерпевшего. От полученных повреждений мужчина скончался на месте преступления, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Волгоградец пытался скрыться, купив билет на автобус до Астрахани, но его задержали. Возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.