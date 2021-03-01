Грозит пожизненное: под Волгоградом судят насильника и убийцу 10-летней девочки

Педофил надругался над школьницей, а потом задушил ее. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело в отношении 32-летнего убийцы и педофила из Клетского района Волгоградской области после тщательного расследования направили в прокуратуру для обвинительного заключения. Напомним, в ноябре 2020 года родители 10-летней девочки заявили о ее пропаже. Позже школьницу нашли в лесополосе – изнасилованной и задушенной. В первую очередь проверили всех знакомых семьи. Особенно тех, кто ранее был судим. Вскоре вышли на след преступника.

- В результате слаженной работы следственно-оперативной группы спустя несколько часов удалось получить неопровержимые доказательства того, что преступление было совершено 32-летним приятелем матери убитой девочки, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.

Педофил признался, что пришел к матери убитой, но узнав, что ее не оказалось дома, решил изнасиловать ее дочь. Ему грозит вплоть до пожизненного заключения.