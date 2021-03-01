На уборку снега в Волгограде вышли 70 спецмашин

Уборка улиц будет идти весь день Фото: Екатерина СИМОХИНА

На календаре первый день зимы, а погода пока что остается зимней. Ночью 1 марта в Волгограде пошел снегопад. Сразу после его начала на уборку улиц вышли дорожно-коммунальные предприятия. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, магистрали обрабатывали порядка 70 единиц спецтехники. Сначала они расчищали дороги, по которым ездит общественный транспорт, а затем перешли на второстепенные дороги. Бригады обрабатывают магистрали во всех районах Волгограда. Автовладельцев просят не бросать машины вдоль проезжей части, чтобы не мешать работе спецтехники. Уборка ведется и на остановках. На проезжую часть и тротуары уже нанесли около 100 тонн песко-соляной смеси.

По прогнозам Волгоградского ЦГМС, снег в Волгограде может идти в течение понедельника. Поэтому коммунальщики при необходимости будут возвращаться на те участки, которые ранее уже очищали. Сегодня число спецтехники на улицах города может дойти до 75 единиц.

Во дворах пешеходные дорожки должны убирать управляющие компании. Если они этого не делают, то волгоградцы могут обратиться в муниципальную жилищную инспекцию или районную администрацию.