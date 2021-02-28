Бывший профессор волгоградского вуза вступился за тиктокера, станцевавшего на Мамаевом кургане

Фото с личной странички Кирилла Ежова.

20-летний волгоградец Кирилл Ежов за несколько дней потерял все: его заклеймили в сетях, отчислили из РАНХиГС (где он учился уже на 4 курсе), и на него завели уголовное дело. А все из-за танцев, которые он устроил в полуголом виде на Мамаевом кургане. Интернет бурлит гневными отзывами и нелестными эпитетами в адрес молодого человека. А вот бывший профессор ВолГУ, социолог Михаил Анипкин вступился за парня. Нет, он не оправдывает его проступок, но считает, что наказали Кирилла слишком жестко.

«Многие пишут: «В колонию его! На исправительные работы!». Такой угрюмый патриотизм. Уголовное дело, исключение и вуза. Абсолютно больная реакция. А вы не пробовали для начала с ним поговорить? Пройтись с ним по Мамаеву Кургану и рассказать, кто там лежит и почему. По-человечески рассказать. Как старшие товарищи, а не как прокуроры. Я уверен, что мои деды, которые прошли всю войну, один из них защищавший Сталинград, сказал, что требующие расправы над парней еще бОльшие дураки», - написал на своей страничке в Фейсбуке социолог.

А еще он посоветовал Ежову подать иск в суд и потребовать восстановления в институте в качестве студента.