В Волгограде 15 человек эвакуировали из-за пожара в высотке

Для жильцов девятиэтажного дома, расположенного на бульваре 30-летия Победы в Волгограде, последний день зимы оказался безумно «горячим». Причем в прямом смысле слова. Днем 28 февраля в одной из квартир вспыхнул пожар. Дымом заволокло весь подъезд. По словам очевидцев, жильцы выбегали на улицу из подъезда, буквально, кто, в чем был.

«Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 14.26. Очевидцы сообщили, что горит квартира на пятом этаже. Уже через несколько минут к месту ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения. Как выяснилось, загорелись домашние вещи. Спасатели в кратчайшие сроки ликвидировали горение», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

В ведомстве подтвердили, что 15 жильцов подъезда, действительно, пришлось на время эвакуировать. К счастью, никто не пострадал. Погибших также нет.

Спасатели еще раз призывают волгоградцев соблюдать меры пожарной безопасности в быту.