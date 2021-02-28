«Никаких строгих диет»: волгоградские медики дали советы, как встретить весну полными сил

Старайтесь больше гулять на свежем воздухе и высыпаться. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Весна 2021 года на пороге, а сил для перемен и новых свершений не осталось. Затяжная капризная зима и пандемия коронавируса многих, как говорят, «выбили из колеи». А «переходное время» - от зимы к весне – всегда сказывается на организме: начинает мучить депрессия, бессонница, слабость, простуда. Врачи волгоградской больницы №25 говорят, все из-за авитаминоза и скачков атмосферного давления. Поэтому они подготовили несколько советов волгоградцам – «как поддержать здоровье в этот период».

- Начинайте день с контрастного душа, - советуют медики. - Постарайтесь часть пути на работу пройти пешком или прогуляться в обеденный перерыв. Рацион питания тоже потребует перемен. Только не садитесь на хлеб и воду. Да, многие женщины хотят к весне похудеть и начинают ограничивать себя в питании. Но волгоградские врачи считают, что от строгих диет в этот непростой период надо отказаться.

- Лучше кушайте понемногу, но каждые 4 часа, - говорят в больнице Волгограда. - Для перекусов отлично подойдут творог и яблоки, а для поднятия настроения - банан или кусочек шоколадки, которые содержат натуральные антидепрессанты.

И старайтесь в эти дни хорошо высыпаться: полноценный 8-часовой сон – залог хорошего самочувствия. - Если вы чувствуете слабость или первые признаки простуды, добавьте в свой рацион цитрусовые, замороженную чёрную смородину или облепиху, квашеную капусту. Эти продукты содержат аскорбиновую кислоту, которая придаст вам сил, - дают рекомендации волгоградские врачи.