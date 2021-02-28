«Все сердечники и диабетики»: COVID-19 унес жизни еще семерых волгоградцев

К сожалению, чем старше люди, тем тяжелее они переносят коронавирус. Выживают не все. Фото: Иван МАКЕЕВ

Численность умерших от коронавируса в Волгоградской области стремительно приближается к восьмистам. И в последние дни смерть от COVID-19 бьет рекорды. Сегодня, 28 февраля 2021 года, в смертельный список внесли еще семерых волгоградцев. В их числе четверо мужчин и три женщины. Все немолодые, и у всех имелись хронические заболевания (в основном сердечно-сосудистой и эндокринной систем). Об этом «КП-Волгоград» рассказали в региональном оперштабе.

Самая молодая в сегодняшнем списке – жительница Михайловки. Ей было 58 лет. Самый старший – 81-летний житель Камышина. Оба обратились в больницу только, когда стало совсем плохо. Обоих госпитализировали уже с двухсторонней пневмонией в тяжелом состоянии. Спасти не удалось.

Опоздали с лечением и 80-летняя жительница Камышинского района, а также 72-летний волгоградец.

Попали в сегодняшний список и трое жителей Волжского: мужчины 72 года и 69 лет, и 69-летняя женщина. Все диабетики. И хотя все они обратились за медпомощью вовремя и сразу приступили к лечению, побороть коварный ковид не смогли.