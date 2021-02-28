Весна начнется в Волгоградской области с мороза и снега

И хоть на календаре и в душе уже весна, за окном еще не потеплеет. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В этом году волгоградцы (да и не только) ждут весну с особым трепетом. Уставшие от пандемии и зимних сюрпризов погоды, люди ждут тепла и перемен. Но, волгоградские синоптики не обнадеживают: судя по прогнозу волгоградского ЦГМС, весна задерживается, и тепла еще не будет. А 1 марта 2021 года Волгоградскую область ждут снег, туман и изморозь.

«Ночью с 28 февраля на 1 марта, и в первый день календарной весны в Волгоградской области ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах – туман и изморозь. А тепло, которое баловало волгоградцев в последние дни, опять сменится заморозками. Столбик термометра в Волгограде ночью опустится до -6 градусов, и днем не поднимется выше ноля. По области ночью -4...-9º, местами до -14º; днем -2...-7 градусов», - гласит прогноз волгоградского Гидрометцентра.

К слову, по предварительным данным синоптиков, настоящая весна придет в Волгоградскую область не раньше апреля, а в марте температура так и будет колебаться в пределах -8…+6 градусов.