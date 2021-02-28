Волжанам предлагают заработать на уборке остановок

Фото из архива КП Гали Рамиль.

В городе Волжском Волгоградской области решили провести необычный эксперимент: власти предложили горожанам заработать на уборке остановок общественного транспорта. Это не шутка, и получить дополнительные деньги может любой желающий.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волжского, сейчас в городе-спутнике насчитывается более 200 остановок. Обязанность содержать их в чистоте лежит на МБУ «Комбинат благоустройства». Но, к сожалению, они не успевают приводить их в порядок после «любителей настенных рисунков и тех, кому чужды правила этикета». Поэтому в мэрии и решили привлечь к этой работе самих горожан. Инициатором проекта выступил комитет благоустройства и дорожного хозяйства городской администрации Во-первых, так приобщают горожан к сохранности объектов инфраструктуры, во-вторых, дают подработать тем, кто испытывает материальные трудности.

- На сегодняшний день добровольные помощники взяли на себя уборку 49-ти остановок. За качественно выполненную работу эти люди получают заработную плату в рамках заключенного муниципального контракта. Среди этих активистов – физические лица и самозанятые, индивидуальные предприниматели, - рассказывают в мэрии Волжского.

На заметку: если вы хотите принять участие к проекте, можете выбрать рабочую территорию по своему желанию (в том числе и недалеко от места проживания) и обратиться в комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского (улица 19 Партсъезда, 30, кабинет 16. Телефон: 8(8443) 41-59-80).