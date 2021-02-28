Камиль Ларин сравнил «Детский хоровод» Волгограда с ангелами Рафаэля

Развивающиеся галстуки пионеров из волгоградской скульптуры Ларин сравнил с крыльями ангелов. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Актер Камиль Ларин сравнил знаменитый волгоградский фонтан «Детский хоровод» (или как его еще называют «Бармалей» или «Танцующие дети») с ангелами Рафаэля. Об этом он написал пост в своем инстаграме.

«Гуляя по Эрмитажу я обнаружил рисунок по Рафаэлю, автора Маркантонио Раймонди (ориентировочно 1517-1520 годы). Называется он «Танец амуров». И он удивительно похож на композицию фонтана «Танцующие дети», который неимоверным образом уцелел после Сталинградской битвы. Только там в хороводе пионеры. Но их развивающиеся галстуки очень напоминают крылышки амуров. Интересно, автор этой скульптуры видел эскиз этого итальянского художника или сам придумал?», - озадачил своих подписчиков актер.

Напомним, что Камиль Ларин родился и вырос в Волгограде. Поэтому он не понаслышке знает, какую ценность для нашего города представляет этот фонтан. Он стал олицетворением возрождения из пепла разрушенного немцами Сталинграда. Актер напомнил, что сейчас этот фонтан установлен в Волгограде перед зданием железнодорожного вокзала.