Из-за непогоды два волгоградских водителя улетели в кювет

Женщина-водитель не справилась с управлением на скользкой дороге. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Под конец зимы погода решила преподнести волгоградцам февральские сюрпризы: местами дождями заливает, местами по региону метель. И хоть водителей предупреждали заранее о сложных условиях на дорогах и просили быть аккуратнее, послушались не все. Так, за минувшие сутки, 27 февраля, на волгоградских дорогах произошло сразу два ДТП с опрокидыванием машин. Так, в Новоаннинском районе в кювет улетела 53-летняя женщина на своей иномарке «Фольксваген Поло». Женщина так разогналась по пути из Михайловки в Новоаннинский (по трассе Р-22 «Каспий»), что не справилась с управлением и слетела с дороги. Это случилось примерно в 7.30 утра.

- С места аварии женщину увезли в больницу, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А через два часа похожее ДТП произошло в Урюпинском районе. 66-летний водитель на «семерке» ехал по дороге «Новониколаевский-Урюпинск-станица Нехаевская», когда машину занесло и он также оказался в кювете. Мужчину госпитализировали.